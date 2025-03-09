Сьогоднішня ціна Celestial (CELT)

Поточна ціна Celestial (CELT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.53K USD. Ціна CELT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Celestial:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.86K USD

- зміна ціни Celestial протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.97B USD

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