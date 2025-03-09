Ціна Celestial (CELT)
Поточна ціна Celestial (CELT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.53K USD. Ціна CELT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Celestial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.86K USD
- зміна ціни Celestial протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 2.97B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Celestial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Celestial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Celestial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Celestial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-45.23%
|60 днів
|$ 0
|-57.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Celestial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Celestial is a Star Wars-themed game set in the metaverse. In the Celestial's world, players can join the alliance, develop and expand colonies, build space warships, collect minerals, explore planets, and eventually fight other players and wage cross-chain wars. Angry Birds founder Peter Vesterbacka is a senior consultant on the project. The game focuses on playability, community and finance. CELT is the governance token of Celestial and also a key resource that can be earned in the game.
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