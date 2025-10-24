Інформація щодо ціни Cel AI (SN127) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,016 $ 1,016 $ 1,016 Мін. за 24 год $ 1,55 $ 1,55 $ 1,55 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,016$ 1,016 $ 1,016 Макс. за 24 год $ 1,55$ 1,55 $ 1,55 Рекордний максимум $ 3,29$ 3,29 $ 3,29 Найнижча ціна $ 0,385811$ 0,385811 $ 0,385811 Зміна ціни (за 1 год) -0,71% Зміна ціни (1 дн.) -32,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +25,08%

Актуальна ціна Cel AI (SN127) становить $1,032. За останні 24 години SN127 торгувався між мінімумом у $ 1,016 і максимумом у $ 1,55, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN127 становить $ 3,29, тоді як його історичний мінімум — $ 0,385811.

Що стосується короткострокових результатів, то SN127 змінився на -0,71% за останню годину, -32,61% за 24 години та на +25,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cel AI (SN127)

Ринкова капіталізація $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,19M$ 1,19M $ 1,19M Циркуляційне постачання 1,15M 1,15M 1,15M Загальна пропозиція 1 148 889,319375972 1 148 889,319375972 1 148 889,319375972

Поточна ринкова капіталізація Cel AI — $ 1,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN127 — 1,15M, зі загальною пропозицією 1148889.319375972. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,19M.