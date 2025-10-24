Актуальна ціна Cel AI сьогодні становить 1,032 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN127 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN127 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cel AI сьогодні становить 1,032 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SN127 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SN127 на MEXC вже зараз.

Докладніше про SN127

Інформація про ціну SN127

Токеноміка SN127

Прогноз ціни SN127

Cel AI

Ціна Cel AI (SN127)

Актуальна ціна 1 SN127 до USD:

$1,032
$1,032
-32,60%1D
USD
Графік ціни Cel AI (SN127) в реальному часі
Інформація щодо ціни Cel AI (SN127) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,016
$ 1,016$ 1,016
Мін. за 24 год
$ 1,55
$ 1,55$ 1,55
Макс. за 24 год

$ 1,016
$ 1,016$ 1,016

$ 1,55
$ 1,55$ 1,55

$ 3,29
$ 3,29$ 3,29

$ 0,385811
$ 0,385811$ 0,385811

-0,71%

-32,61%

+25,08%

+25,08%

Актуальна ціна Cel AI (SN127) становить $1,032. За останні 24 години SN127 торгувався між мінімумом у $ 1,016 і максимумом у $ 1,55, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN127 становить $ 3,29, тоді як його історичний мінімум — $ 0,385811.

Що стосується короткострокових результатів, то SN127 змінився на -0,71% за останню годину, -32,61% за 24 години та на +25,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cel AI (SN127)

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

--
----

$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M

1,15M
1,15M 1,15M

1 148 889,319375972
1 148 889,319375972 1 148 889,319375972

Поточна ринкова капіталізація Cel AI — $ 1,19M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN127 — 1,15M, зі загальною пропозицією 1148889.319375972. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,19M.

Історія ціни Cel AI (SN127) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cel AI до USD становила $ -0,499401106865629.
За останні 30 днів зміна ціни Cel AI до USD становила $ +1,2853916040.
За останні 60 днів зміна ціни Cel AI до USD становила $ +1,1399163432.
За останні 90 днів зміна ціни Cel AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,499401106865629-32,61%
30 днів$ +1,2853916040+124,55%
60 днів$ +1,1399163432+110,46%
90 днів$ 0--

Що таке Cel AI (SN127)

Прогноз ціни Cel AI (USD)

Скільки коштуватиме Cel AI (SN127) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cel AI (SN127) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cel AI.

Перегляньте прогноз ціни Cel AI вже зараз!

SN127 до місцевих валют

Токеноміка Cel AI (SN127)

Розуміння токеноміки Cel AI (SN127) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN127 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cel AI (SN127)

Скільки сьогодні коштує Cel AI (SN127)?
Актуальна ціна SN127 у USD становить 1,032 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SN127 до USD?
Поточна ціна SN127 до USD — $ 1,032. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cel AI?
Ринкова капіталізація SN127 — $ 1,19M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SN127?
Циркуляційна пропозиція SN127 — 1,15M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SN127?
SN127 досяг історичної максимальної ціни у 3,29 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SN127?
Історична мінімальна ціна SN127 становила 0,385811 USD.
Який обсяг торгівлі SN127?
Актуальний обсяг торгівлі SN127 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SN127 цього року?
SN127 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SN127 для поглибленого аналізу.
