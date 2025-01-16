Ціна Cekke Cronje (CEKKE)
Поточна ціна Cekke Cronje (CEKKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CEKKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cekke Cronje:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09K USD
- зміна ціни Cekke Cronje протягом дня — -5.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CEKKE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CEKKE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cekke Cronje до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cekke Cronje до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cekke Cronje до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cekke Cronje до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.37%
|30 днів
|$ 0
|-70.19%
|60 днів
|$ 0
|-85.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cekke Cronje: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.83%
-5.37%
-2.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEME OF FANTOM AND EVERYONE Every ecosystem has a symbolic meme, and CEKKE is on its way to becoming the emblem of the Fantom ecosystem. CEKKE's mission is to attract users back to the Fantom ecosystem. Everyone participating in the project is an architect of CEKKE.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CEKKE до AUD
A$--
|1 CEKKE до GBP
￡--
|1 CEKKE до EUR
€--
|1 CEKKE до USD
$--
|1 CEKKE до MYR
RM--
|1 CEKKE до TRY
₺--
|1 CEKKE до JPY
¥--
|1 CEKKE до RUB
₽--
|1 CEKKE до INR
₹--
|1 CEKKE до IDR
Rp--
|1 CEKKE до PHP
₱--
|1 CEKKE до EGP
￡E.--
|1 CEKKE до BRL
R$--
|1 CEKKE до CAD
C$--
|1 CEKKE до BDT
৳--
|1 CEKKE до NGN
₦--
|1 CEKKE до UAH
₴--
|1 CEKKE до VES
Bs--
|1 CEKKE до PKR
Rs--
|1 CEKKE до KZT
₸--
|1 CEKKE до THB
฿--
|1 CEKKE до TWD
NT$--
|1 CEKKE до CHF
Fr--
|1 CEKKE до HKD
HK$--
|1 CEKKE до MAD
.د.م--