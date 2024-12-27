Сьогоднішня ціна Ceiling Cat (CEICAT)

Поточна ціна Ceiling Cat (CEICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 118.67K USD. Ціна CEICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ceiling Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 400.62 USD

- зміна ціни Ceiling Cat протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

Отримуйте оновлення цін CEICAT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CEICAT.