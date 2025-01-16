Сьогоднішня ціна CEDEN (CDN)

Поточна ціна CEDEN (CDN) сьогодні становить 0.03996404 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CEDEN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.36K USD

- зміна ціни CEDEN протягом дня — +8.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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