Сьогоднішня ціна CeDeFiAi (CDFI)

Поточна ціна CeDeFiAi (CDFI) сьогодні становить 0.08222 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CeDeFiAi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD

- зміна ціни CeDeFiAi протягом дня — -3.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CDFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CDFI.