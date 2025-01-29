Ціна CeDeFiAi (CDFI)
Поточна ціна CeDeFiAi (CDFI) сьогодні становить 0.08222 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CeDeFiAi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.69K USD
- зміна ціни CeDeFiAi протягом дня — -3.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CeDeFiAi до USD становила $ -0.00282785422578057.
За останні 30 днів зміна ціни CeDeFiAi до USD становила $ +0.0154607885.
За останні 60 днів зміна ціни CeDeFiAi до USD становила $ -0.0509888481.
За останні 90 днів зміна ціни CeDeFiAi до USD становила $ -0.13800862198422358.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00282785422578057
|-3.32%
|30 днів
|$ +0.0154607885
|+18.80%
|60 днів
|$ -0.0509888481
|-62.01%
|90 днів
|$ -0.13800862198422358
|-62.66%
Останній аналіз цін CeDeFiAi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-3.32%
-22.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CeDeFiAi, abbreviated as CDFI.AI, is a revolutionary platform designed to address the fragmentation in the crypto markets. Its primary purpose is to streamline complex processes and enhance the efficiency of capital for crypto enthusiasts, making cryptocurrency management less daunting and more efficient. The platform functions as a unified interface that amalgamates diverse crypto financial products, simplifying the tracking and management of investment and trading opportunities. It's not limited to a single blockchain. Instead, it aggregates multiple blockchains, DApps, lending protocols, DEXes, centralized exchanges, and in the pipeline are NFT aggregators. CDFI.AI is in the process of integrating AI-support, an AI educational program, and AI-personalized recommendations. These tools are designed to facilitate smarter investment choices. Beyond merely tracking balances across both centralized and decentralized platforms, users can manage their assets efficiently, thanks to the platform’s inception by a crypto trader for traders and investors. The utility of the platform extends to its native token, CDFi. Users can stake the CDFI.AI token to access the platform's paid features. Upon staking, the token is locked for a designated period, possibly incurring a small usage fee. Token holders can also stake their tokens to enjoy shares from the platform's income pools, which are designed to motivate investors to HODL. Moreover, token holders can partake in platform decision-making, ensuring the ongoing evolution and integration within the platform. In conclusion, CeDeFiAi is more than just a platform; it’s a revolution in the world of cryptocurrency management. By integrating multiple blockchains, exchanges, and financial products into a single interface, CDFI.AI is set to redefine how individuals and organizations manage their crypto assets.
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