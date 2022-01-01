Токеноміка Cedar the Goat (CEDAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Cedar the Goat (CEDAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cedar the Goat (CEDAR) In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all. Офіційний вебсайт: https://cedaronsol.fun/ Купити CEDAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cedar the Goat (CEDAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cedar the Goat (CEDAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,72K $ 18,72K $ 18,72K Загальна пропозиція: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M Циркуляційна пропозиція: $ 999,04M $ 999,04M $ 999,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 18,72K $ 18,72K $ 18,72K Історичний максимум: $ 0,00174949 $ 0,00174949 $ 0,00174949 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cedar the Goat (CEDAR)

Токеноміка Cedar the Goat (CEDAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cedar the Goat (CEDAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CEDAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CEDAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CEDAR, досліджуйте ціну токена CEDAR в реальному часі!

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