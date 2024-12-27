Сьогоднішня ціна Cedar the Goat (CEDAR)

Поточна ціна Cedar the Goat (CEDAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.86K USD. Ціна CEDAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cedar the Goat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.97K USD

- зміна ціни Cedar the Goat протягом дня — +6.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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