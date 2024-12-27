Ціна Cedar the Goat (CEDAR)
Поточна ціна Cedar the Goat (CEDAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.86K USD. Ціна CEDAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cedar the Goat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.97K USD
- зміна ціни Cedar the Goat протягом дня — +6.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
Отримуйте оновлення цін CEDAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CEDAR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cedar the Goat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cedar the Goat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cedar the Goat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cedar the Goat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.42%
|30 днів
|$ 0
|-56.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cedar the Goat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.84%
+6.42%
+6.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CEDAR до AUD
A$--
|1 CEDAR до GBP
￡--
|1 CEDAR до EUR
€--
|1 CEDAR до USD
$--
|1 CEDAR до MYR
RM--
|1 CEDAR до TRY
₺--
|1 CEDAR до JPY
¥--
|1 CEDAR до RUB
₽--
|1 CEDAR до INR
₹--
|1 CEDAR до IDR
Rp--
|1 CEDAR до PHP
₱--
|1 CEDAR до EGP
￡E.--
|1 CEDAR до BRL
R$--
|1 CEDAR до CAD
C$--
|1 CEDAR до BDT
৳--
|1 CEDAR до NGN
₦--
|1 CEDAR до UAH
₴--
|1 CEDAR до VES
Bs--
|1 CEDAR до PKR
Rs--
|1 CEDAR до KZT
₸--
|1 CEDAR до THB
฿--
|1 CEDAR до TWD
NT$--
|1 CEDAR до CHF
Fr--
|1 CEDAR до HKD
HK$--
|1 CEDAR до MAD
.د.م--