Сьогоднішня ціна CeBioLabs (CBSL)

Поточна ціна CeBioLabs (CBSL) сьогодні становить 0.095719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBSL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CeBioLabs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.02K USD

- зміна ціни CeBioLabs протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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