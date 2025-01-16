Ціна CeBioLabs (CBSL)
Поточна ціна CeBioLabs (CBSL) сьогодні становить 0.095719 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CeBioLabs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.02K USD
- зміна ціни CeBioLabs протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CeBioLabs до USD становила $ +0.00150902.
За останні 30 днів зміна ціни CeBioLabs до USD становила $ -0.0016327364.
За останні 60 днів зміна ціни CeBioLabs до USD становила $ +0.0133306224.
За останні 90 днів зміна ціни CeBioLabs до USD становила $ -0.00989183131267304.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00150902
|+1.60%
|30 днів
|$ -0.0016327364
|-1.70%
|60 днів
|$ +0.0133306224
|+13.93%
|90 днів
|$ -0.00989183131267304
|-9.36%
Останній аналіз цін CeBioLabs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
+1.60%
+2.35%
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