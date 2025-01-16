Ціна cDAO (CDAO)
Поточна ціна cDAO (CDAO) сьогодні становить 0.00790909 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.27 USD
- зміна ціни cDAO протягом дня — +2.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CDAO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CDAO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cDAO до USD становила $ +0.00022846.
За останні 30 днів зміна ціни cDAO до USD становила $ -0.0016267242.
За останні 60 днів зміна ціни cDAO до USD становила $ +0.0002244568.
За останні 90 днів зміна ціни cDAO до USD становила $ +0.000937585535326636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022846
|+2.97%
|30 днів
|$ -0.0016267242
|-20.56%
|60 днів
|$ +0.0002244568
|+2.84%
|90 днів
|$ +0.000937585535326636
|+13.45%
Останній аналіз цін cDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+2.97%
-4.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cDAO is a community owned and governed project on the Core Blockchain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CDAO до AUD
A$0.012654544
|1 CDAO до GBP
￡0.0064063629
|1 CDAO до EUR
€0.0076718173
|1 CDAO до USD
$0.00790909
|1 CDAO до MYR
RM0.0355118141
|1 CDAO до TRY
₺0.2804563314
|1 CDAO до JPY
¥1.2392753121
|1 CDAO до RUB
₽0.813054452
|1 CDAO до INR
₹0.683345376
|1 CDAO до IDR
Rp129.6571923696
|1 CDAO до PHP
₱0.4627608559
|1 CDAO до EGP
￡E.0.3988554087
|1 CDAO до BRL
R$0.0477709036
|1 CDAO до CAD
C$0.0113099987
|1 CDAO до BDT
৳0.9566835264
|1 CDAO до NGN
₦12.300216768
|1 CDAO до UAH
₴0.3328145072
|1 CDAO до VES
Bs0.41918177
|1 CDAO до PKR
Rs2.2024442923
|1 CDAO до KZT
₸4.1758413382
|1 CDAO до THB
฿0.2738917867
|1 CDAO до TWD
NT$0.2606836064
|1 CDAO до CHF
Fr0.0071972719
|1 CDAO до HKD
HK$0.0615327202
|1 CDAO до MAD
.د.م0.0791699909