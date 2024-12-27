Ціна CCTV (CCTV)
Поточна ціна CCTV (CCTV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 197.68K USD. Ціна CCTV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CCTV:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD
- зміна ціни CCTV протягом дня — -9.22%
- циркуляційна пропозиція – 979.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CCTV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CCTV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CCTV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CCTV до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.22%
|30 днів
|$ 0
|-63.93%
|60 днів
|$ 0
|-84.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CCTV: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.03%
-9.22%
-31.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy.
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