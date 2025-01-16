Сьогоднішня ціна cCOP (CCOP)

Поточна ціна cCOP (CCOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.98K USD. Ціна CCOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cCOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD

- зміна ціни cCOP протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 315.13M USD

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