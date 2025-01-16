Ціна cCOP (CCOP)
Поточна ціна cCOP (CCOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 72.98K USD. Ціна CCOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cCOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.72K USD
- зміна ціни cCOP протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 315.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cCOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cCOP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cCOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cCOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cCOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
+0.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.
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