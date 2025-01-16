Ціна ccFound (FOUND)
Поточна ціна ccFound (FOUND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOUND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ccFound:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.30 USD
- зміна ціни ccFound протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ccFound до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ccFound до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ccFound до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ccFound до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ 0
|-2.67%
|60 днів
|$ 0
|+9.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ccFound: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.45%
+6.29%
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