Ціна CCA (CCA)
Поточна ціна CCA (CCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.75K USD
- зміна ціни CCA протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CCA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CCA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CCA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CCA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ 0
|-59.95%
|60 днів
|$ 0
|-64.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+0.24%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CCA coin is commodity circulation accelerating DeFi platform, which was released in October 2020, based on the technique of 3rd generation POS blockchain. The following Blockchain connects without a middleman or bank through ‘Smart contract’ of AOK main-net between subjects who trade commodity circulation. The blockchain makes reliable trade by ensuring fairness, clarity, and credibility on circulation allowance occurred in the process between a couple of parties. The participant can invest and also join in donation at the same time Through automatically accumulating the part of the interest of participants' deposit coin as a donation. Through the system, the platform provides benefit to the participant and also contribute to the viability of sustainable enterprise by ensuring clarity and financial solvency.
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