Сьогоднішня ціна CC0 COMPANY

Поточна ціна CC0 COMPANY (CC0COMPANY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CC0COMPANY до USD становить $ 0 за CC0COMPANY.

CC0 COMPANY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 762, з циркуляційною пропозицією у 574,53M CC0COMPANY. Протягом останніх 24 годин CC0COMPANY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00354715, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CC0COMPANY змінився на +5,63% за останню годину та на -28,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CC0 COMPANY (CC0COMPANY)

Ринкова капіталізація $ 21,76K$ 21,76K $ 21,76K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,88K$ 37,88K $ 37,88K Циркуляційне постачання 574,53M 574,53M 574,53M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CC0 COMPANY — $ 21,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CC0COMPANY — 574,53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,88K.