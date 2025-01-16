Ціна CBDC (CBDC)
Поточна ціна CBDC (CBDC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CBDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.26 USD
- зміна ціни CBDC протягом дня — -0.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CBDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CBDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CBDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CBDC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.57%
|30 днів
|$ 0
|-24.25%
|60 днів
|$ 0
|-5.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CBDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.57%
-4.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CBDC: FLIPPING CENTRALIZATION ON ITS HEAD. A digital asset poised to challenge forthcoming Central Bank Digital Initiatives.Get ready to dive headfirst into the wacky world of CBDC Token – the digital disruptor taking on those sneaky Central Bank Digital Currencies (CBDCs). Let's get started and see how CBDC Token is changing the game, one "D'oh!" at a time! CBDC Token is here to chow down on those boring CBDCs! Just like I scarf down donuts, CBDC Token is gobbling up central bank control. No more snooze-inducing systems – CBDC Token is speedy, efficient, and ready to supercharge your finances! With CBDC Token, you're in control, just like how I dominate the TV remote. No more big shots telling you what to do! CBDC Token puts the power in your hands, like holding a donut – sweet and satisfying! TIME TO PUT AN END TO THOSE CBDCS CAUSING FINANCIAL FACEPALMS! JUST LIKE I TAKE ON LIFE'S CHALLENGES, CBDC TOKEN STEPS UP. SAY FAREWELL TO THE HASSLES AND RED TAPE OF TRADITIONAL BANKING – CBDC TOKEN IS HERE TO SERVE UP A NEW ERA OF FINANCIAL AWESOMENESS!
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