Ціна cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)
Поточна ціна cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) сьогодні становить 97,191 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна GTCBBTCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cbBTC Core Morpho Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 28.00 USD
Отримуйте оновлення цін GTCBBTCC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GTCBBTCC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault до USD становила $ +1,184.24.
За останні 30 днів зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault до USD становила $ +3,634.0881192000.
За останні 60 днів зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,184.24
|+1.24%
|30 днів
|$ +3,634.0881192000
|+3.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cbBTC Core Morpho Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
+1.24%
+1.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GTCBBTCC до AUD
A$155,505.6
|1 GTCBBTCC до GBP
￡76,780.89
|1 GTCBBTCC до EUR
€93,303.36
|1 GTCBBTCC до USD
$97,191
|1 GTCBBTCC до MYR
RM434,443.77
|1 GTCBBTCC до TRY
₺3,424,038.93
|1 GTCBBTCC до JPY
¥15,343,543.17
|1 GTCBBTCC до RUB
₽10,109,807.82
|1 GTCBBTCC до INR
₹8,309,830.5
|1 GTCBBTCC до IDR
Rp1,567,596,554.73
|1 GTCBBTCC до PHP
₱5,692,476.87
|1 GTCBBTCC до EGP
￡E.4,944,106.17
|1 GTCBBTCC до BRL
R$599,668.47
|1 GTCBBTCC до CAD
C$138,983.13
|1 GTCBBTCC до BDT
৳11,594,886.3
|1 GTCBBTCC до NGN
₦150,449,724.18
|1 GTCBBTCC до UAH
₴4,068,415.26
|1 GTCBBTCC до VES
Bs4,956,741
|1 GTCBBTCC до PKR
Rs27,012,294.63
|1 GTCBBTCC до KZT
₸50,279,820.03
|1 GTCBBTCC до THB
฿3,311,297.37
|1 GTCBBTCC до TWD
NT$3,192,724.35
|1 GTCBBTCC до CHF
Fr87,471.9
|1 GTCBBTCC до HKD
HK$754,202.16
|1 GTCBBTCC до MAD
.د.م977,741.46