Сьогоднішня ціна cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC)

Поточна ціна cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) сьогодні становить 97,191 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна GTCBBTCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cbBTC Core Morpho Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни cbBTC Core Morpho Vault протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 28.00 USD

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