Ціна CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)
Поточна ціна CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) сьогодні становить 0.02470627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LSULP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CaviarNine LSU Pool LP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.66K USD
- зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP до USD становила $ -0.00146860792963912.
За останні 30 днів зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP до USD становила $ -0.0087532955.
За останні 60 днів зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP до USD становила $ +0.0099956824.
За останні 90 днів зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP до USD становила $ +0.00889675545373252.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00146860792963912
|-5.61%
|30 днів
|$ -0.0087532955
|-35.42%
|60 днів
|$ +0.0099956824
|+40.46%
|90 днів
|$ +0.00889675545373252
|+56.27%
Останній аналіз цін CaviarNine LSU Pool LP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-5.61%
-1.07%
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