Сьогоднішня ціна CaviarNine LSU Pool LP (LSULP)

Поточна ціна CaviarNine LSU Pool LP (LSULP) сьогодні становить 0.02470627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LSULP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CaviarNine LSU Pool LP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.66K USD

- зміна ціни CaviarNine LSU Pool LP протягом дня — -5.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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