Ціна Caviar (CVR)
Поточна ціна Caviar (CVR) сьогодні становить 0.067592 USD з ринковою капіталізацією $ 8.00M USD. Ціна CVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Caviar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 356.94 USD
- зміна ціни Caviar протягом дня — -0.98%
- циркуляційна пропозиція – 118.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Caviar до USD становила $ -0.00067034822289012.
За останні 30 днів зміна ціни Caviar до USD становила $ -0.0238530140.
За останні 60 днів зміна ціни Caviar до USD становила $ -0.0578936227.
За останні 90 днів зміна ціни Caviar до USD становила $ -0.05383199202328605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00067034822289012
|-0.98%
|30 днів
|$ -0.0238530140
|-35.28%
|60 днів
|$ -0.0578936227
|-85.65%
|90 днів
|$ -0.05383199202328605
|-44.33%
Останній аналіз цін Caviar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-0.98%
-2.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? CAVIAR ($CVR), a liquid wrapper from Tangible, removes the complexity and commitment of ve(3,3), creating a simple token for nearly any level of crypto investor. Weekly voting, locking, token management and everything else have been fully automated leaving users with single, simple, high-yield token to stake. What makes your project unique? Stated above History of your project. Launched today 17th Aug What’s next for your project? Intergration and partnerships with Pearl and Beefy finance team, they shall be creating a vault and hosting an AMA dedicated to teaching their users about CVR What can your token be used for? CAVIAR ($CVR) is a self-sustaining liquid-wrapper for locked tokens vePEARL, the governance token of the Pearl Exchange. The main advantage of CAVIAR lies in its streamlined access to outstanding vePEARL yields, paid to voters, and CAVIAR stakers, in the stablecoin $USDR. CAVIAR promises to be a substantial source of income for both the CAVIAR users as well as Tangible 3,3+ locked token holders, who will receive 20% of the vePEARL yield.
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