Сьогоднішня ціна Caviar (CVR)

Поточна ціна Caviar (CVR) сьогодні становить 0.067592 USD з ринковою капіталізацією $ 8.00M USD. Ціна CVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Caviar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 356.94 USD

- зміна ціни Caviar протягом дня — -0.98%

- циркуляційна пропозиція – 118.34M USD

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