Сьогоднішня ціна CatzCoin (CATZ)

Поточна ціна CatzCoin (CATZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatzCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.32 USD

- зміна ціни CatzCoin протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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