Сьогоднішня ціна CATX (CATX)

Поточна ціна CATX (CATX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.54K USD

- зміна ціни CATX протягом дня — -96.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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