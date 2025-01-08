Ціна CATX (CATX)
Поточна ціна CATX (CATX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.54K USD
- зміна ціни CATX протягом дня — -96.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-96.67%
|30 днів
|$ 0
|+96.96%
|60 днів
|$ 0
|+151.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-96.67%
-94.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATX strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The CATX community is robust and supportive, encouraging each other to succeed.
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