Ціна CATWIFMELON (MELON)
Поточна ціна CATWIFMELON (MELON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATWIFMELON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.58 USD
- зміна ціни CATWIFMELON протягом дня — -7.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATWIFMELON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATWIFMELON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATWIFMELON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATWIFMELON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.57%
|30 днів
|$ 0
|-34.67%
|60 днів
|$ 0
|-43.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATWIFMELON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-7.57%
-12.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's just a cat wif a melon. Simple as that. Memecoin that combines two of the most loved narratives there are. $MELON wuuuuuuuu? why does da cat have a melon on der head? dis should send. meow
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