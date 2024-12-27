Ціна catwifhat ($CWIF)
Поточна ціна catwifhat ($CWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.77M USD. Ціна $CWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності catwifhat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 808.48K USD
- зміна ціни catwifhat протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 31.76T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни catwifhat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни catwifhat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни catwifhat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни catwifhat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.73%
|30 днів
|$ 0
|-36.45%
|60 днів
|$ 0
|-43.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін catwifhat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.50%
+1.73%
+2.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utilizing a burn fee with Solana Token Extensions, 4% of $CWIF are automatically burned from every on-chain transaction.
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