Сьогоднішня ціна catwifdrip (DRIP)

Поточна ціна catwifdrip (DRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7,56K USD. Ціна DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності catwifdrip:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни catwifdrip протягом дня — +13,16%

- циркуляційна пропозиція – 988,47M USD

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