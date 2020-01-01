Токеноміка CatWifCap (CWC) Дізнайтеся ключову інформацію про CatWifCap (CWC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CatWifCap (CWC) CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building. Офіційний вебсайт: https://catwifcaplinea.xyz/ Купити CWC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CatWifCap (CWC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CatWifCap (CWC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 20,48K $ 20,48K $ 20,48K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 20,48K $ 20,48K $ 20,48K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CatWifCap (CWC)

Токеноміка CatWifCap (CWC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CatWifCap (CWC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CWC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CWC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CWC, досліджуйте ціну токена CWC в реальному часі!

Прогноз ціни CWC Хочете знати, куди рухається CWC? Наша сторінка прогнозу ціни CWC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CWC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!