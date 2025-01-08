Сьогоднішня ціна CatWifCap (CWC)

Поточна ціна CatWifCap (CWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.69K USD. Ціна CWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatWifCap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 451.60 USD

- зміна ціни CatWifCap протягом дня — -6.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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