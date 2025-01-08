Ціна CatWifCap (CWC)
Поточна ціна CatWifCap (CWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.69K USD. Ціна CWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CatWifCap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 451.60 USD
- зміна ціни CatWifCap протягом дня — -6.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CatWifCap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CatWifCap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CatWifCap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CatWifCap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CatWifCap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-6.92%
-10.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CWC (CatWifCap) is a fun and creative token powered by the Efrogs community and built on the Linea blockchain. It’s more than just a memecoin—it represents the excitement, teamwork, and imagination of a passionate group of people who love to innovate together. CWC recently made a big achievement as the third memecoin to reach Nile Exchange, a major milestone that shows its growing popularity and strong community support. This success highlights the power of the Efrogs community in driving new ideas and making them successful. The token isn’t just about fun—it also opens doors to rewards, special events, and creative projects. CWC gives its holders a chance to be part of something bigger, whether you’re into collecting, trading, or simply enjoying the playful vibe of the Efrogs. It’s designed to be easy to use and exciting for everyone. Built on the Linea blockchain, CWC takes advantage of its fast and secure technology. This makes the token easy to trade while staying reliable and scalable as more people join the ecosystem. The Efrogs community has infused the token with their lively spirit, making it stand out as both innovative and enjoyable. Getting listed on Nile Exchange is a big step for CWC, showing it’s not just another token but a growing and fun force in the memecoin world. This success proves how a strong and creative community like the Efrogs can turn ideas into reality and push the boundaries of what’s possible on community building.
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