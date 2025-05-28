Сьогоднішня ціна catwifbag (BAG)

Поточна ціна catwifbag (BAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 415,50K USD. Ціна BAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності catwifbag:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни catwifbag протягом дня — +8,42%

- циркуляційна пропозиція – 998,39M USD

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