Ціна catwifbag (BAG)
Поточна ціна catwifbag (BAG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 415,50K USD. Ціна BAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності catwifbag:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни catwifbag протягом дня — +8,42%
- циркуляційна пропозиція – 998,39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни catwifbag до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни catwifbag до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни catwifbag до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни catwifbag до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,42%
|30 днів
|$ 0
|-12,77%
|60 днів
|$ 0
|-7,74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін catwifbag: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
+8,42%
+27,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Creator of the DogWifHat Meme and owner of the dog "ma_babezz" on instagram also has a cat and she posted her cat with a bag a week after the original dogwifhat post has made.
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