Ціна Catvax (CATVAX)
Поточна ціна Catvax (CATVAX) сьогодні становить 0.00192297 USD з ринковою капіталізацією $ 161.41K USD. Ціна CATVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catvax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Catvax протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 83.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catvax до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catvax до USD становила $ +0.0000853560.
За останні 60 днів зміна ціни Catvax до USD становила $ -0.0004486762.
За останні 90 днів зміна ціни Catvax до USD становила $ -0.0011264919269655627.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.62%
|30 днів
|$ +0.0000853560
|+4.44%
|60 днів
|$ -0.0004486762
|-23.33%
|90 днів
|$ -0.0011264919269655627
|-36.94%
Останній аналіз цін Catvax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
-2.62%
-11.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by the indomitable spirit of Sheikh Kita, Catvax stands as a testament to the power of community, compassion, and change. As we navigate the complexities of the digital age, Catvax offers a beacon of hope and a path towards a more inclusive, empathetic, and supportive world.
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