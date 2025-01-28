Сьогоднішня ціна Catvax (CATVAX)

Поточна ціна Catvax (CATVAX) сьогодні становить 0.00192297 USD з ринковою капіталізацією $ 161.41K USD. Ціна CATVAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catvax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни Catvax протягом дня — -2.62%

- циркуляційна пропозиція – 83.94M USD

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