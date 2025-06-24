Ціна CATULU (CATULU)
Поточна ціна CATULU (CATULU) сьогодні становить 0,00003371 USD з ринковою капіталізацією $ 33,66K USD. Ціна CATULU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATULU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CATULU протягом дня — -1,61%
- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATULU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATULU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATULU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATULU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATULU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,84%
-1,61%
-90,27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATULU | THE THREADED FAMILIAR Catulu is like Tamagotchi for the Twitter age — except your pet lives on the timeline, and the more you play, the more everyone sees it. Platform & Core Mechanics Platform: Twitter + Web3 (Solana) Core Loop: Tweeting = Feeding, Cleansing, Training Tokens: $CATULU (native currency of the ecosystem) Level up your characters to unlock more avatar images , get into top ranks on leaderboard and earn LP rewards.
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