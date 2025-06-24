Сьогоднішня ціна CATULU (CATULU)

Поточна ціна CATULU (CATULU) сьогодні становить 0,00003371 USD з ринковою капіталізацією $ 33,66K USD. Ціна CATULU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATULU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CATULU протягом дня — -1,61%

- циркуляційна пропозиція – 999,93M USD

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