Ціна Catster (CATSTR)
Поточна ціна Catster (CATSTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 100.39K USD
- зміна ціни Catster протягом дня — +8.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CATSTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CATSTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.29%
|30 днів
|$ 0
|-26.10%
|60 днів
|$ 0
|-42.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.74%
+8.29%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
10 years before the birth of Bitcoin, we experienced the revolutionary decentralized music sharing platform Napster. Both iconic movements have reshaped their respective landscapes in significant ways. With Crypto+Napster, you get CATSTER.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CATSTR до AUD
A$--
|1 CATSTR до GBP
￡--
|1 CATSTR до EUR
€--
|1 CATSTR до USD
$--
|1 CATSTR до MYR
RM--
|1 CATSTR до TRY
₺--
|1 CATSTR до JPY
¥--
|1 CATSTR до RUB
₽--
|1 CATSTR до INR
₹--
|1 CATSTR до IDR
Rp--
|1 CATSTR до PHP
₱--
|1 CATSTR до EGP
￡E.--
|1 CATSTR до BRL
R$--
|1 CATSTR до CAD
C$--
|1 CATSTR до BDT
৳--
|1 CATSTR до NGN
₦--
|1 CATSTR до UAH
₴--
|1 CATSTR до VES
Bs--
|1 CATSTR до PKR
Rs--
|1 CATSTR до KZT
₸--
|1 CATSTR до THB
฿--
|1 CATSTR до TWD
NT$--
|1 CATSTR до CHF
Fr--
|1 CATSTR до HKD
HK$--
|1 CATSTR до MAD
.د.م--