Ціна CatSolHat (SOLCAT)
Поточна ціна CatSolHat (SOLCAT) сьогодні становить 0.00780341 USD з ринковою капіталізацією $ 545.84K USD. Ціна SOLCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CatSolHat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.40K USD
- зміна ціни CatSolHat протягом дня — +1.91%
- циркуляційна пропозиція – 69.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CatSolHat до USD становила $ +0.00014622.
За останні 30 днів зміна ціни CatSolHat до USD становила $ -0.0030145290.
За останні 60 днів зміна ціни CatSolHat до USD становила $ -0.0019143863.
За останні 90 днів зміна ціни CatSolHat до USD становила $ -0.004176995581505107.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014622
|+1.91%
|30 днів
|$ -0.0030145290
|-38.63%
|60 днів
|$ -0.0019143863
|-24.53%
|90 днів
|$ -0.004176995581505107
|-34.86%
Останній аналіз цін CatSolHat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+1.91%
-10.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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