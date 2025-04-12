Сьогоднішня ціна Cats N Cars (CNC)

Поточна ціна Cats N Cars (CNC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.72K USD. Ціна CNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cats N Cars:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cats N Cars протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 721.05M USD

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