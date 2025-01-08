Ціна Cats Do Something (CDS)
Поточна ціна Cats Do Something (CDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cats Do Something:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60 USD
- зміна ціни Cats Do Something протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cats Do Something до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cats Do Something до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cats Do Something до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cats Do Something до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.45%
|60 днів
|$ 0
|+1.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cats Do Something: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The world’s biggest, cattest, and the best cat coin on Base that puts the power back in the hands of the people.
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