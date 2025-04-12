Сьогоднішня ціна catownkimono (COK)

Поточна ціна catownkimono (COK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.88K USD. Ціна COK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності catownkimono:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни catownkimono протягом дня — +15.66%

- циркуляційна пропозиція – 998.44B USD

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