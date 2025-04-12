Ціна catownkimono (COK)
Поточна ціна catownkimono (COK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235.88K USD. Ціна COK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності catownkimono:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни catownkimono протягом дня — +15.66%
- циркуляційна пропозиція – 998.44B USD
Отримуйте оновлення цін COK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни catownkimono до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни catownkimono до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни catownkimono до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни catownkimono до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+15.66%
|30 днів
|$ 0
|+10.99%
|60 днів
|$ 0
|-68.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін catownkimono: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+15.66%
+0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$COK was born two days after its sibling $WIF. Both birthed by the same legendary DEV Patrick Bateman. Launching back in November 2023, $COK ignited the cat meme season on Solana this bull run, though it struggled to survive. Through the community-driven force of a CTO (Community Take Over), $COK was brought back to life in May 2024 - though the $COK was in desperate need of a new attire. The cat decided to embrace the culture, and to put on the Kimono.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COK до VND
₫--
|1 COK до AUD
A$--
|1 COK до GBP
￡--
|1 COK до EUR
€--
|1 COK до USD
$--
|1 COK до MYR
RM--
|1 COK до TRY
₺--
|1 COK до JPY
¥--
|1 COK до RUB
₽--
|1 COK до INR
₹--
|1 COK до IDR
Rp--
|1 COK до KRW
₩--
|1 COK до PHP
₱--
|1 COK до EGP
￡E.--
|1 COK до BRL
R$--
|1 COK до CAD
C$--
|1 COK до BDT
৳--
|1 COK до NGN
₦--
|1 COK до UAH
₴--
|1 COK до VES
Bs--
|1 COK до PKR
Rs--
|1 COK до KZT
₸--
|1 COK до THB
฿--
|1 COK до TWD
NT$--
|1 COK до AED
د.إ--
|1 COK до CHF
Fr--
|1 COK до HKD
HK$--
|1 COK до MAD
.د.م--
|1 COK до MXN
$--