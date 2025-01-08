Ціна CATOUR (CATOUR)
Поточна ціна CATOUR (CATOUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.92K USD. Ціна CATOUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATOUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80 USD
- зміна ціни CATOUR протягом дня — -2.10%
- циркуляційна пропозиція – 981.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATOUR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATOUR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATOUR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATOUR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.10%
|30 днів
|$ 0
|-19.79%
|60 днів
|$ 0
|-52.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATOUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.10%
-1.14%
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