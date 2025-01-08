Сьогоднішня ціна CATOUR (CATOUR)

Поточна ціна CATOUR (CATOUR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.92K USD. Ціна CATOUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATOUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.80 USD

- зміна ціни CATOUR протягом дня — -2.10%

- циркуляційна пропозиція – 981.46M USD

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