Токеноміка CATO (CATO) Дізнайтеся ключову інформацію про CATO (CATO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CATO (CATO) CATO is a decentralized, community-based first cat meme token on Solana. We currently have our version of serum dex which stands apart from all other dex's on Solana in terms of features we provide to our users. CATO has its own Solana token tracker app on the google play store which allows users to track new tokens on Solana, view their social info and token price data in the app itself. We are working on an upcoming project which would give CATO tokens a proper utility, more information about the same can be found on https://official.catodex.com/ Офіційний вебсайт: https://official.catodex.com/ Купити CATO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CATO (CATO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CATO (CATO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 84,52K $ 84,52K $ 84,52K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 172,00M $ 172,00M $ 172,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 147,42K $ 147,42K $ 147,42K Історичний максимум: $ 0,15899 $ 0,15899 $ 0,15899 Історичний мінімум: $ 0,00011972 $ 0,00011972 $ 0,00011972 Поточна ціна: $ 0,0004914 $ 0,0004914 $ 0,0004914 Дізнайтеся більше про ціну CATO (CATO)

Токеноміка CATO (CATO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CATO (CATO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATO, досліджуйте ціну токена CATO в реальному часі!

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