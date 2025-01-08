Ціна Catman (CATMAN)
Поточна ціна Catman (CATMAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATMAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catman:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.91 USD
- зміна ціни Catman протягом дня — -9.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catman до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catman до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catman до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catman до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.97%
|30 днів
|$ 0
|-12.61%
|60 днів
|$ 0
|-42.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catman: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-9.97%
-16.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATMAN was created by an anonymous founder under the pseudonym and the team has been run « », so we community take it all to show the potential in a decentralized community – one which is led by the people and free from the shackles of centralized leaders. Catman is here to be the heir of Community vision
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