Ціна Catjak (CATJAK)
Поточна ціна Catjak (CATJAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.26K USD. Ціна CATJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catjak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD
- зміна ціни Catjak протягом дня — -41.07%
- циркуляційна пропозиція – 999.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catjak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catjak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catjak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catjak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-41.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catjak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.42%
-41.07%
+36.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched in July 2024 on the Solana blockchain, Catjak is a community-driven memecoin inspired by the Catjak meme, a new feline addition to the ever-growing Wojakverse. Rooted in internet culture, Catjak embodies the playful quirks of cats, offering a humorous and relatable addition to the Wojak family of memes. True to its feline nature, Catjak has no master and follows no set plan—it moves with the independence and enigmatic charm of a cat. Its primary purpose is to celebrate the power of collective belief in memes and the joy they bring. Catjak represents the essence of memecoins: shared culture, humor, and the boundless potential of decentralized movements.
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