Сьогоднішня ціна Catjak (CATJAK)

Поточна ціна Catjak (CATJAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 127.26K USD. Ціна CATJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catjak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD

- зміна ціни Catjak протягом дня — -41.07%

- циркуляційна пропозиція – 999.39M USD

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