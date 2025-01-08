Ціна Catino (CATINO)
Поточна ціна Catino (CATINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.73K USD. Ціна CATINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33 USD
- зміна ціни Catino протягом дня — -6.96%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catino до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.96%
|30 днів
|$ 0
|-14.84%
|60 днів
|$ 0
|-18.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.53%
-6.96%
+5.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Catino ($CATINO) is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by one of the most iconic cat memes in recent memory, also named Catino. Launched on April 1, 2024, $CATINO pays homage to the most legendary cat known, cherished by millions worldwide for its amusing appearance. $CATINO has no tax on transactions, its liquidity is burnt (permanently locked), and mint authority was revoked at launch, ensuring it is a completely decentralised memecoin. The sole aim of Catino's launch was to make cats great again in a memecoin world long dominated by dogs, with the ultimate goal of becoming the number one cat memecoin globally.
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