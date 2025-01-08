Сьогоднішня ціна Catino (CATINO)

Поточна ціна Catino (CATINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.73K USD. Ціна CATINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catino:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.33 USD

- зміна ціни Catino протягом дня — -6.96%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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