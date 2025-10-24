Інформація щодо ціни CatInBox (CATINBOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -2,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,70%

Актуальна ціна CatInBox (CATINBOX) становить --. За останні 24 години CATINBOX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATINBOX становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATINBOX змінився на -0,00% за останню годину, -2,77% за 24 години та на +7,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CatInBox (CATINBOX)

Ринкова капіталізація $ 6,46K$ 6,46K $ 6,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,46K$ 6,46K $ 6,46K Циркуляційне постачання 999,27M 999,27M 999,27M Загальна пропозиція 999 273 453,240229 999 273 453,240229 999 273 453,240229

Поточна ринкова капіталізація CatInBox — $ 6,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATINBOX — 999,27M, зі загальною пропозицією 999273453.240229. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,46K.