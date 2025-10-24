Інформація щодо ціни Catheon Gaming (CATHEON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -6.35% Зміна ціни (1 дн.) -4.55% Зміна ціни (за 7 дн.) -17.56% Зміна ціни (за 7 дн.) -17.56%

Актуальна ціна Catheon Gaming (CATHEON) становить --. За останні 24 години CATHEON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CATHEON становить $ 0.0200027, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CATHEON змінився на -6.35% за останню годину, -4.55% за 24 години та на -17.56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Catheon Gaming (CATHEON)

Ринкова капіталізація $ 73.15K$ 73.15K $ 73.15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 457.09K$ 457.09K $ 457.09K Циркуляційне постачання 1.60B 1.60B 1.60B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Catheon Gaming — $ 73.15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CATHEON — 1.60B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 457.09K.