Токеноміка Cathena Gold (CGO) Дізнайтеся ключову інформацію про Cathena Gold (CGO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cathena Gold (CGO) Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank. Офіційний вебсайт: https://knights-of-cathena.com/ Whitepaper: https://litepaper.knights-of-cathena.com Купити CGO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cathena Gold (CGO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cathena Gold (CGO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44,97K $ 44,97K $ 44,97K Загальна пропозиція: $ 108,65B $ 108,65B $ 108,65B Циркуляційна пропозиція: $ 11,53B $ 11,53B $ 11,53B FDV (повністю розведена вартість): $ 423,70K $ 423,70K $ 423,70K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cathena Gold (CGO)

Токеноміка Cathena Gold (CGO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cathena Gold (CGO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGO, досліджуйте ціну токена CGO в реальному часі!

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