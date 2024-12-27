Сьогоднішня ціна Cathena Gold (CGO)

Поточна ціна Cathena Gold (CGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.25K USD. Ціна CGO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cathena Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.45 USD

- зміна ціни Cathena Gold протягом дня — +2.08%

- циркуляційна пропозиція – 9.59B USD

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