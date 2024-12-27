Ціна Cathena Gold (CGO)
Поточна ціна Cathena Gold (CGO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 129.25K USD. Ціна CGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cathena Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 424.45 USD
- зміна ціни Cathena Gold протягом дня — +2.08%
- циркуляційна пропозиція – 9.59B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cathena Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cathena Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cathena Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cathena Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.08%
|30 днів
|$ 0
|-26.94%
|60 днів
|$ 0
|-20.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cathena Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.87%
+2.08%
+5.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cathena Gold is the main driving factor and in-game currency for the Web3 game Knights of Cathena. Use it to collect NFT-Items, upgrade your troops, and increase your rank.
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