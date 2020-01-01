Токеноміка CatGPT (CATGPT) Дізнайтеся ключову інформацію про CatGPT (CATGPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CatGPT (CATGPT) CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community. Офіційний вебсайт: https://www.fairlaunch.me/detail Купити CATGPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CatGPT (CATGPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CatGPT (CATGPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 543,54K $ 543,54K $ 543,54K Загальна пропозиція: $ 4,83B $ 4,83B $ 4,83B Циркуляційна пропозиція: $ 4,83B $ 4,83B $ 4,83B FDV (повністю розведена вартість): $ 543,54K $ 543,54K $ 543,54K Історичний максимум: $ 0,00722966 $ 0,00722966 $ 0,00722966 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011253 $ 0,00011253 $ 0,00011253 Дізнайтеся більше про ціну CatGPT (CATGPT)

Токеноміка CatGPT (CATGPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CatGPT (CATGPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CATGPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CATGPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CATGPT, досліджуйте ціну токена CATGPT в реальному часі!

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