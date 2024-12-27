Ціна CatGPT (CATGPT)
Поточна ціна CatGPT (CATGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 734.13K USD. Ціна CATGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CatGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.74K USD
- зміна ціни CatGPT протягом дня — +1.20%
- циркуляційна пропозиція – 4.83B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CatGPT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CatGPT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CatGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CatGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.20%
|30 днів
|$ 0
|-31.73%
|60 днів
|$ 0
|-20.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CatGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.25%
+1.20%
-2.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CatGPT is a unique community token project that serves not only as a token but also as the soul companion of the community. CatGPT is a virtual cat equipped with advanced artificial intelligence, inspired by humans' deep affection for pet cats and the pursuit of artificial intelligence technology. Its core function is to serve as the community's assistant and customer service. Whenever community members need help, CatGPT appears promptly, answering questions and providing support with its wise and friendly language. However, CatGPT's capabilities extend beyond this; through continuous learning, it adapts to the specific needs of the community, becoming an omnipresent community universal robot. As CatGPT evolves, it takes on more roles: from game guides to organizers of community activities, and even a virtual pet on certain occasions. Through its unique interactive approach, CatGPT enhances the connections between community members, making the atmosphere on the chatai platform more lively and enjoyable. Over time, CatGPT has become an indispensable part of the community, making it warmer and more inclusive. The CatGPT token serves as a means for community members to express gratitude, reward contributions, or exchange value, fostering mutual support and growth within the community.
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