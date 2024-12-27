Сьогоднішня ціна CatGPT (CATGPT)

Поточна ціна CatGPT (CATGPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 734.13K USD. Ціна CATGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.74K USD

- зміна ціни CatGPT протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 4.83B USD

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