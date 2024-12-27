Ціна Catgirl (CATGIRL)
Поточна ціна Catgirl (CATGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна CATGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catgirl:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.52K USD
- зміна ціни Catgirl протягом дня — +9.06%
- циркуляційна пропозиція – 35,672.68T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catgirl до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catgirl до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catgirl до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catgirl до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9.06%
|30 днів
|$ 0
|+61.58%
|60 днів
|$ 0
|+91.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catgirl: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.17%
+9.06%
+19.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATGIRL¢ is an NFT focused, community driven crypto currency, with real world use.
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