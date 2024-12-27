Сьогоднішня ціна Catgirl (CATGIRL)

Поточна ціна Catgirl (CATGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна CATGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catgirl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.52K USD

- зміна ціни Catgirl протягом дня — +9.06%

- циркуляційна пропозиція – 35,672.68T USD

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