Сьогоднішня ціна Catge Coin (CATGE)

Поточна ціна Catge Coin (CATGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Catge Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.35 USD

- зміна ціни Catge Coin протягом дня — -3.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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