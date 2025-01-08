Ціна Catge Coin (CATGE)
Поточна ціна Catge Coin (CATGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CATGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Catge Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.35 USD
- зміна ціни Catge Coin протягом дня — -3.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Catge Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Catge Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Catge Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Catge Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.12%
|30 днів
|$ 0
|-19.39%
|60 днів
|$ 0
|+8.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Catge Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-3.12%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATGE is the Utility Token behind the Startup Token Launchpad exchange project. It's going to be used to pay commission, get rewards and trade against the tokenized assets. STL is partnering with startups and real estates in order to acquire a % of their equity/property and launch tokens backed by it. Dividends, acquisition profits and monthly yields are collected time by time by STL, converted in CATGE and distributed to the token holders. Like this, STL is going to break through the Venture Capital industry and the Real Estate investments industry thanks to asset tokenization.
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