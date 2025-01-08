Сьогоднішня ціна CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK)

Поточна ціна CatFrogDogShark (CATFROGDOGSHARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.56K USD. Ціна CATFROGDOGSHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CatFrogDogShark:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.17K USD

- зміна ціни CatFrogDogShark протягом дня — +4.77%

- циркуляційна пропозиція – 962.22M USD

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