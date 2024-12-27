Сьогоднішня ціна CATEX (CATEX)

Поточна ціна CATEX (CATEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна CATEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.12K USD

- зміна ціни CATEX протягом дня — +1.59%

- циркуляційна пропозиція – 403.75B USD

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