Ціна CATEX (CATEX)
Поточна ціна CATEX (CATEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.00M USD. Ціна CATEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.12K USD
- зміна ціни CATEX протягом дня — +1.59%
- циркуляційна пропозиція – 403.75B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATEX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.59%
|30 днів
|$ 0
|+10.56%
|60 днів
|$ 0
|+15.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.83%
+1.59%
+9.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CATEX strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The CATEX community is robust and supportive, encouraging each other to succeed.
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