Ціна CATERPILLAR (CPL)
Поточна ціна CATERPILLAR (CPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.32K USD. Ціна CPL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CATERPILLAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.50 USD
- зміна ціни CATERPILLAR протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 38.50T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CATERPILLAR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CATERPILLAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CATERPILLAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CATERPILLAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|-35.92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CATERPILLAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+1.03%
-5.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.
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