Сьогоднішня ціна CATERPILLAR (CPL)

Поточна ціна CATERPILLAR (CPL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 139.32K USD. Ціна CPL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CATERPILLAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 927.50 USD

- зміна ціни CATERPILLAR протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 38.50T USD

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